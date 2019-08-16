Идея нынешнего президента США вызвала бурную реакцию датских политиков.
Датские политики бурно отреагировали на сообщение о намерениях Дональда Трампа купить Гренландию, как сообщает газета Jyllands Posten.
Председатель Датской народной партии Серен Есперсен заявил, что если эти планы не шутка, то президент США окончательно сошел с ума, а мысль о том, что Дания продаст штатам 50 тысяч своих граждан просто безумна.
Экс-премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в своем Twittere написал пост о том, что считает данную инициативу Трампа первоапрельской шуткой, исполненной «совсем не по сезону».
Политики из разных датских партий также отреагировали резко негативно.
Напомним, что сегодня сообщилось о разработке в США проекта по покупке острова Гренландия. Уточнялось, что Дональд Трамп уже начал обсуждение со своими советниками.
Гарри Трумэн, 33-й президент Соединенных Штатов, после Второй мировой войны предлагал Дании 100 млн долларов за этот остров.
Ранее GazetaSPB сообщила о том, что санкции США помогли России заработать.