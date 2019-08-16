Трамп планирует купить Гренландию, Дания считает его сумасшедшим

Идея нынешнего президента США вызвала бурную реакцию датских политиков.

Датские политики бурно отреагировали на сообщение о намерениях Дональда Трампа купить Гренландию, как сообщает газета Jyllands Posten.

Председатель Датской народной партии Серен Есперсен заявил, что если эти планы не шутка, то президент США окончательно сошел с ума, а мысль о том, что Дания продаст штатам 50 тысяч своих граждан просто безумна.

Экс-премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в своем Twittere написал пост о том, что считает данную инициативу Трампа первоапрельской шуткой, исполненной «совсем не по сезону».

Политики из разных датских партий также отреагировали резко негативно.

Напомним, что сегодня сообщилось о разработке в США проекта по покупке острова Гренландия. Уточнялось, что Дональд Трамп уже начал обсуждение со своими советниками.

Гарри Трумэн, 33-й президент Соединенных Штатов, после Второй мировой войны предлагал Дании 100 млн долларов за этот остров.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что санкции США помогли России заработать.