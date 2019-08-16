Петербуржцев ждут теплые выходные

В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Северной столице ожидается яная и теплая погода и до 26 градусов тепла.

Грядущие выходные порадуют петербуржцев долгожданным теплом. Прогноз на последние дни недели дал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам Леуса, выходные в Петербурге ожидаются достаточно теплыми и солнечными. Температура воздуха прогреется до +23…+26 градусов.

О дождях на время можно позабыть — в городе будет сухо.

Причиной хорошей погоды стал антициклон, под воздействием которого находится Петербург.

Помимо этого, синоптики сулят жителям города тепло в последние выходные лета, 24 и 25 августа. Осадков также не ожидается, но будет немного прохладнее — от 20 до 23 градусов выше ноля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым. Сегодня, 16 августа, в Петербурге солнечно, но позже, как сообщают синоптики, пройдут дожди.