Последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым

Последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым
Возможны грозы. Фото: pixabay.com

С начала недели жители Северной столицы наслаждаются теплой температурой, однако осадки по прежнему не покидают город.

Сегодня, 16 августа, в Петербурге солнечно, но позже, как сообщают синоптики, пройдут дожди.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в средине дня или под вечер могут прогреметь грозы.

Ветер в городе усилится до 5-10 м/с. Днем отметка термометра будет варьироваться от 20 до 22 градусов тепла. В ночное время столбик опустится до +13 градусов. Атмосферное давление возрастет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о теплой погоде, которая радовала петербуржцев на прошлой неделе в августе месяце. К сожалению частые дожди подпортили общую картину. Однако столбик термометра переваливал за отметку в 21 градус тепла.

гидрометцентр прогноз санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ресторане на Итальянской случился пожар в подсобке
Последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым
Рацион россиян сильно изменился за последние 40 лет
Открытую тренировку по воркауту проведут на Дачном проспекте
Ленинградскому зоопарку исполняется 154 года
Треть россиян затрудняются выплатить взятый кредит
На арене СКА пройдет день открытых дверей
В Копорье подведут итоги археологических раскопок