Последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым

С начала недели жители Северной столицы наслаждаются теплой температурой, однако осадки по прежнему не покидают город.

Сегодня, 16 августа, в Петербурге солнечно, но позже, как сообщают синоптики, пройдут дожди.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в средине дня или под вечер могут прогреметь грозы.

Ветер в городе усилится до 5-10 м/с. Днем отметка термометра будет варьироваться от 20 до 22 градусов тепла. В ночное время столбик опустится до +13 градусов. Атмосферное давление возрастет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о теплой погоде, которая радовала петербуржцев на прошлой неделе в августе месяце. К сожалению частые дожди подпортили общую картину. Однако столбик термометра переваливал за отметку в 21 градус тепла.