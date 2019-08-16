Смольный запретит размещать рекламу на общественном транспорте

Власти разработали регламент по размещению информации на автобусах, трамваях и троллейбусах.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Теперь на внешних бортах общественного транспорта нельзя будет размещать рекламу.

При этом на сайте администрации города отмечается, что размещать информацию о праздниках можно, но нужно согласовать текст и изображения с СПб ГКУ «Организатор перевозок». Рекламу внутри автобусов, трамваев и троллейбусов разрешают помещать только на правом борту по ходу следования над окнами.

Напоминаем, что сейчас на большинстве машин общественного транспорта размещают рекламу, на чем комитет зарабатывает деньги.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что реклама кастрации мужей обидела экспертов УФАС. Петербуржцы пожаловались на “акцию кастрацию” в конце мая. Плакат у метро “Улица Дыбенко” Санкт-Петербурга обещал отрезать коту яйца за 1 тысячу рублей, кошке — за 2,5 тысячи, а неверному супругу — просто так.