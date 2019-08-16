Два здания в Петербурге сдадут в аренду «за рубль»

Предприниматель сможет пользоваться помещениями, если реставрирует их.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщает ГКУ «Имущество Петербурга». Смольный объявил торги, в рамках которых будут сданы в аренду следующие здания: особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых, а также Александровские ворота Охтинских пороховых заводов на улице Химиков, д.20.

В рамках программы «аренда за рубль» предприниматели должны будут отреставрировать здания, чтобы иметь возможность пользоваться ими, заплатив рубль за каждый квадратный метр. Таким образом, особняк обойдется в 169 миллионов рублей, а ворота в 4,7 миллиона рублей. В аренду их отдадут сроком на 49 лет, а привести в порядок помещения надо будет за семь лет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге освобождают помещения Дома быта от арендаторов. Ранее помещение арендовала компания ООО «АЛТЕЙ», договор с которой был расторгнут еще в начале весны. Пользователя помещения попросили добровольно освободить место. К установленному сроку лишь некоторые магазин покинули здание.