Путин и Макрон обсудят международные проблемы

Встреча состоится 19 августа.

Президенты России и Франции встретятся в понедельник, 19 августа, чтобы обсудить международную проблематику, вопросы безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с Европейским Союзом, как сообщает РИА Новости.

Дипломатическая беседа состоится во Франции, главной целью станет обсуждение вышеперечисленных тем «с учетом нового состава европейских руководящих органов», — как сообщила помощник президента Юрий Ушаков на брифинге, который прошел перед деловой поездкой Путина.

По данным РИА Новости, встреча пройдет на Юге страны в официальной летней резиденции президентов Франции. На переговорах будут присутствовать небольшие делегации. С российской стороны: глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и посол России в Париже Алексей Мешков.

Помимо переговоров с участием высокопоставленных лиц также планируются беседы тет-а-тет и общая пресс-конференция.

Ранее GazetaSPB сообщила о модернизации Аэродрома Левашово по поручению Путина.