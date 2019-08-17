Четыре реки в Сочи вызывают опасения спасателей МЧС

Залповый ливень начался утром в субботу и перешел в Адлерский край. Фото: pixabay.com

Залповый ливень начался утром в субботу и перешел в Адлерский край. Фото: pixabay.com

Власти города приготовились к эвакуации населения.

Дожди в Сочи привели к подъему уровня четырех рек. Пока что вода ничего не подтопила, но ситуацию считают опасной.

Залповый ливень начался утром в субботу и перешел в Адлерский край. МЧС России уже применило три технических единицы для откачки воды с нескольких улиц: Азовской, Несербской и дороги в Веселом, передает ГУ МЧС по Краснодарскому краю 17 августа.

Спасатели наблюдают за четырьмя реками: Западный Дагомыс, Псоу, Херота и Хоста. Пока что они сидят в своих берегах.

В Сочи действуют два экстренных предупреждения — о ливнях с градом и возможном потопе. Власти готовы к эвакуации, а палатки на берегах приказали свернуть. Сейчас в городе 23 градуса тепла, предполагается, что дожди продолжатся в воскресенье и понедельник.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ливни превращают Сочи в аквпарк.