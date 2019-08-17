Залповые ливни в Сочи превратили город в аквапарк

На Сочи обрушился залповый ливень, в городе объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 17 августа, положение изменилось не значительно.
Администрация города сообщила, что погода не сказалась на жизнеобеспечении города. Опасность формирования смерчей и подъема уровня воды сохраняется. Только за прошедшую ночь в городе единовременно выпало более 70 миллиметров осадков.
Сотрудники МЧС России сообщили, что заявок относительно подтопления от жителей города не поступали.
Тем временем местные жители дома не сидят, а купаются там, где еще недавно была проезжая часть. В сети яро обсуждают видео, где молодой человек поплыл вслед за маршруткой.
«Правильно, сразу под колеса», — комментируют зрители.
В результате неблагоприятных погодных условий жителей и гостей Сочи предупреждают об опасности нахождения близ воды и в горах. А также просят не оставлять средства передвижения под деревьями, баннерами и иными конструкциями.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Сочи подготовились к эвакуации граждан.