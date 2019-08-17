В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи, опасаясь дальнейших ливней и смерчей, подготовили граждан к эвакуации. Палаточные лагеря близ рек было заявлено свернуть.
Днем ранее, в пятницу, в Сочи объявили штормовое предупреждение.
Решение приняли из-за ливней, града, угрозы возможных смерчей и роста уровня воды. Окончание ухудшения погоды обещают ко вторнику.
Как сообщила администрация города, наибольший удар непогода нанесет в Лазаревском районе. На трассах планируют наладить дежурство в ночное время, за ситуацией будет следить ДПС.
В конце июля в городе прошли сильные ливни, из-за чего в реки сошли несколько оползней и вода вышла из берегов.
Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах перехода футболистов Санкт-Петербурга в Сочи. О ситуации высказался Алексей Медведев