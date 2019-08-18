В Ленобласти на мине подорвался член поискового отряда

Член поискового отряда, житель Московской области подорвался на старой мине в Ленинградской области.

Происшествие произошло вечером 17 августа неподалеку от СНТ «Славянка» в Кировском районе, где проходил съезд организации «Поисковое движение России», ранее согласованный с Министерством обороны РФ. Старая мина, времен Великой Отечественной войны, взорвалась около озера Барское во время проведения поисковых работ. О этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В результате взрыва пострадал 30-летний член поискового отряда «Витязь». Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями тела. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Крыму обнаружили 100-килограммовые авиабомбы. Авиабомбы были обнаружены военнослужащими отдельного специального поискового батальона ЗВО в ходе проведения поисковых работ. Боеприпасы извлекли из грунта и вывезли на полигон для их дальнейшей утилизации.