В Крыму обнаружили 100-килограммовые авиабомбы

. Боеприпасы извлекли из грунта и вывезли на полигон для их дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба ЗВО

. Боеприпасы извлекли из грунта и вывезли на полигон для их дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа обнаружили две авиационные бомбы весом в 100 кг каждая в районе Аджимушкайских каменоломен.

Авиабомбы были обнаружены военнослужащими отдельного специального поискового батальона ЗВО в ходе проведения поисковых работ. Боеприпасы извлекли из грунта и вывезли на полигон для их дальнейшей утилизации, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие ЗВО проводили поисковые работы в Аджимушкайских каменоломных в Республике Крым, где также составили карту подземного госпиталя и извлекли различные предметы времен Великой Отечественной войны.

Добавим, что в Аджимушкайских каменоломнях в мае 1942 года солдаты Красной Армии вели оборону в условиях окружения. В подземном гарнизоне был организован штаб, госпиталь и сформированы разведывательные и противотанковые подразделения. Сопротивление красноармейцев в каменоломнях длилось 170 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глубинную бомбу обнаружили в пункте приема металлолома в Невском районе.