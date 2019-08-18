Улица Рубинштейна не будет пешеходной

Иначе не избежать транспортного коллапса и стихийных парковок в незаконных местах.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». В тексте сказано, что администрация Северной столицы ведет переговоры с жителями улицы Рубинштейна, а также рестораторами. Они сходятся во мнении, что ее не нужно делать пешеходной, так как возникнут пробки на близлежащий и без того перегруженных дорогах. У петербуржцев и гостей города могут в том числе возникнуть проблемы с парковкой.

Власти тем временем планируют озеленить улицу, открыть там спокойные места – аптеки, книжные магазины и пекарни. Это создаст определенную атмосферу, чтобы у местных жителей хоть иногда был покой.

Напоминаем, что на Рубинштейна хотели устроить фестиваль в честь Сергея Довлатова, но петербуржцы выступили против. Организаторам мероприятия придется искать другое место.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что рестораторы Рубинштейна провели первые переговоры.