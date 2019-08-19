Реку в Колпино залили нефтью

Специалисты собрали 1300 кг смеси воды и нефти и 400 кг нефтесодержащих отходов.

Экологические службы Петербурга ликвидировали загрязнение канавы и болотистой местности в Колпино. Территорию обработали сорбентом и пеной.

Специалисты собрали 1300 кг смеси воды и нефти и 400 кг нефтесодержащих отходов, сообщили GazetaSPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга 19 августа. Это не единственный случай попадания нефтепродуктов в водоемы Петербурга за последнюю неделю — у Уткиной заводи, в Малой Неве рядом с Наличной улицей и на Дачной реке обнаружили разлитие маслянистых жидкостей и бензина.

Кроме этого экологические службы Петербурга собрали 85 м3 мусора с поверхности водных объектов. Проведены работы по кошению травы в реках и каналах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что загрязненные участки Ленобласти теперь можно обнаружить онлайн.