С 1 сентября разъехаться на Лиговском путепроводе станет проще

Ограничения снимут пока работы действительно не начнутся. Скриншот: "Барышня в Смольном"

Ограничения снимут пока работы действительно не начнутся. Скриншот: "Барышня в Смольном"

Одну из полос зарезервировали для дорожных работ, но после визита Беглова участок откроют.

Автомобилисты Санкт-Петербурга и Ленобласти бомбардируют страницу Александра Беглова в соцсети обращениями по поводу Лиговского путепровода. Их жалобы услышали: магистраль станет шире с 1 сентября.

Участок Таллинского шоссе соединяет Горелово и Царское село с Петербургом, но проехать по нему крайне сложно. Уже почти год правая сторона дороги закрыта для движения — ее держат для дорожных работ, которые все никак не начнутся.

Врио губернатора Петербурга посетил участок и попросил подрядчика снять ограничения, пока работы действительно не начнут. Пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина сняла видео с путепровода для канала “Барышня в Смольном” 19 августа — ограничения снимают, и с 1 сентября участок в 1 км от ул. Красных зорь до АЗС «Газпромнефть» откроют для движения.

Ранее GazetaSPb сообщила, что о будущем Лиговского путепровода станет известно в августе.