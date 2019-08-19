В Петербурге четверо детей подхватили сальмонеллез в пиццерии

Все отравившиеся заказали на десерт тирамису, в котором позже обнаружили сальмонеллу. Фото: pixabay

Все отравившиеся заказали на десерт тирамису, в котором позже обнаружили сальмонеллу. Фото: pixabay

Сразу четыре ребенка отравились в одной из петербургских пиццерий. Все они заказали на десерт тирамису, в котором позже обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщили на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Первыми в больницу доставили брата и сестру из многодетной семьи. Симптомы заболевания сначала проявились у девятилетнего мальчика, а спустя сутки лихорадить начало и его младшую сестру. Детей отправили в НИИ детских инфекций, где они встретились с еще двумя детьми, которые попали в больницу с тем же диагнозом после посещения того же заведения.

Родители заболевших отправились жаловаться к руководству пиццерии, однако в ответ получили лишь отписку. После этого они обратились в Роспотребнадзор, сотрудники которого выявили в заведении ряд санитарно-эпидемиологических нарушений.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двухлетняя девочка отравилась таблетками в Петербурге. Ребенка привезли в детскую больницу в тяжелом состоянии.