Двухлетняя девочка отравилась таблетками в Петербурге

Ребенка привезли в детскую больницу в тяжелом состоянии.

Полиция Санкт-Петербурга проверяет факт отравления ребенка. Маленькая девочка отравилась таблетками.

Ребенка привезли в детскую больницу с пр. Маршака в четверг 8 августа, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 9 августа. Врачи сообщили отделу полиции Красногвардейского района Петербурга, что ребенок отравился лекарственными средствами.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства инцидента. Двухлетняя девочка находится в тяжелом состоянии. Возможно, она нашла аптечку, когда родители оставили ее без присмотра, и приняла таблетки за конфеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что двухлетнюю девочку покусала собака в Санкт-Петербурге.