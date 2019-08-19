21 августа в Петербурге пройдет проверка системы оповещения

21 августа в Петербурге пройдет проверка системы оповещения
Проверка займет всего 10 минут с 11:30 до 11:40. Фото: pixabay

В среду петербуржцы по всему городу услышат сирены в рамках комплексной проверки системы оповещения населения.

В Городском мониторинговом центре сообщили, что 21 августа в Петербурге задействуют все электромеханические сирены, громкоговорители на улицах, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Помимо этого в проверке задействуют телеканалы и радиостанции города.

Проверка займет всего 10 минут с 11:30 до 11:40.

Спасатели просят граждан не пугаться сирен и не поддаваться панике. Наоборот, если в это время вы не услышите сирен в своем районе, то об этом необходимо сообщить в специальную службу по номеру 004.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге пройдет проверка системы оповещения. В 11 начнется передача речевого сигнала; в 11:34 речевой сигнал «Внимание всем» услышат жители города; в 11:37 прозвучит сообщение об окончании проверки. Данная система оповещения необходима в военное время и в случае ЧС.

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