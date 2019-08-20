Ученые нашли связь между любовью к эмодзи и успехом в личной жизни

Ученые нашли связь между любовью к эмодзи и успехом в личной жизни
Люди, отправляющие смайлики, чаще остальных ходят на свидания. Фото: Pixabay

Они считают, что по ним можно узнать многое о человеке.

К таким выводам пришли психологи из американского Университета имени Кинси. Результатами исследования они поделились в журнале Plos One.

В ходе эксперимента психологи провели опрос среди пяти тысяч человек, которые на момент тестирования не состояли в браке. Почти 40% людей заявили, что не используют смайлики в переписках, еще около 30% предпочитают прибегать к ним в редких случаях, примерно такое же количество опрошенных признались, что смайлики появляются в диалогах часто.

Психологи пришли к выводам, что люди, которые шлют эмодзи чаще остальных ходят на свидания и вообще обладают высокой сексуальной активностью. Им по какой-то причине лучше остальных удается создавать новые отношения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что психологи объяснили, почему стоит отказаться от мобильников в отпуске. Эксперты убеждены, что в конце концов добровольцы получали массу удовольствия и узнавали о месте, в котором находились, больше информации, чем если бы постоянно ходили с телефонами.

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