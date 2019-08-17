Психологи объяснили, почему стоит отказаться от мобильников в отпуске

Психологи объяснили, почему стоит отказаться от мобильников в отпуске
Лучше не пользоваться телефонами. Фото: Pixabay

Такой эксперимент позволит человеку чувствовать себя свободнее.

Эксперты заявили, что большинство людей не представляют жизни без смартфона. Ничего не меняется, когда они отправляются на отдых. Добровольца предложили воздержаться от использования телефонов, планшетов и ноутбуков, чтобы понять, как это подействует на них, пишет The Daily Mail.

Сначала большинство участников эксперимента заметно нервничали – в незнакомом месте у них не было возможности воспользоваться интернетом и даже картами. Психологи замечали у них признаки тревожности, фрустрации и синдрома отмены, но со временем они отступали и человек начинал приспосабливаться к ситуации.

Эксперты убеждены, что в конце концов добровольцы получали массу удовольствия и узнавали о месте, в котором находились, больше информации, чем если бы постоянно ходили с телефонами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что психолог назвала способы борьбы с кризисом среднего возраста.

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