Десятки дольщиков петербургских долгостроев получат деньги вместо квартир

В реестре обманутых дольщиков состоит 165 человек, уже 44 из них получили документы на возврат средств.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает администрации Санкт-Петербурга. В сообщении сказано, что первые 44 человека получили документы на выплату компенсаций. Они состоят в реестре обманутых дольщиков и получат назад деньги вместо долгожданного жилья. Всего в реестре состоит 165 человек.

Напоминаем, что деньги выплачивают благодаря соглашению между комитетом по социальной политике, холдингом Setl City и дольщиками. В общей сложности каждый дольщик получит около 70 тысяч рублей за неполученный квадратный метр. На все выплаты выделили 160 миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Фонд дольщиков Ленобласти начнет работу с достройки «Шотландии». До конца сентября 2019 года пройдет аудит, будет составлен реестр кредиторов ЖК «Шотландия», а после смета достройки пройдет экспертизу.