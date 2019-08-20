Смольный собирается переходить на трехлетние контракты с подрядчиками по ремонту дорог

Смольный собирается переходить на трехлетние контракты с подрядчиками по ремонту дорог
70% дорог планируют отремонтировать к 2020 году. Фото: Pixabay

Это позволит увеличить гарантийный срок ремонта дорог, который составит в конечном итоге 12 лет.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил перейти на трехлетние контракты с подрядчиками. Таким образом можно будет увеличить гарантийный срок ремонта дорог до 12 лет. Нововведения могут вступить в силу с начала осени 2019 года.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин отметил, что раньше к этой идее относились с осторожностью, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.

Беглов выразил надежду, что уже в 2020 году удастся привести в порядок большую часть дорог.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Новом Куземкино начнется долгожданный ремонт дороги. Разрушения на дороге довольно серьезные. Местные жители не раз обращались в ведомство и сообщали о сложности проезда к ним автомобилей экстренных служб.

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