Валенок-рекордсмен отправится в путешествие по Ленинградской области

Арт-объект попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за своих огромных размеров. Его автор считает, что валенок поможет привлечь туристов в регион.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили организаторы предстоящего «тура» валенка. Его можно будет увидеть 23 августа в Колтушах.

«На валенок «Цветущий луг» я добавила цветы в технике плоскостного валяния — это символ подлинной России, с ее широкой душой и бескрайними просторами. Духмяных лугов!»

— рассказала художница Валерия Лошак.

Напоминаем, что всемирно известный валенок уже выставляли в в Петропавловской крепости, в Манеже, в Академии А.Л.Штиглица и пространстве «Арт-Муза».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что валенок из Ленобласти бросил вызов самому популярному яйцу в Instagram. Валенку завели аккаунт в социальной сети, куда выложили одно-единственное фото. На нем запечатлен огромный сапог высотой более чем в три метра, который весит 400 килограммов.