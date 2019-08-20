Стало известно название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Дэниэл Крэйг в роли Джейса Бонда. Фото: кадр из фильма "007: Координаты "Скайфолл"

Дэниэл Крэйг в роли Джейса Бонда. Фото: кадр из фильма "007: Координаты "Скайфолл"

Авторы нового фильма об агенте 007 раскрыли название кинокартины. Он будет называться No time to die («Нет времени умирать»).

«Дэниэл Крэйг возвращается в роли Джеймса Бонда, 007 в фильме… «Нет времени умирать», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте, посвященном киновселенной.

Мировая премьера 25-го фильма франшизы состоится 2 апреля 2020 года. В российских кинотеатрах «Нет времени умирать» покажут 9 апреля.

Ранее стало известно, что в юбилейной 25-й части бондианы, помимо Крэйга в фильме примут участие Рами Малек, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс, Ана де Армас и Бен Уишоу.

Кроме того, в фильме появится новый агент МИ-6, которая заменит Бонда после его отставки и получит его лицензию с кодовым именем «агент 007», роль нового агента сыграет Лашана Линч.

Ранее GazetaSPb сообщала, что названо место проведения съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде. Новый фильм о приключениях агента-007 снимали на юге Италии в городе Матера.