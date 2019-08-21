Онлайн-игры могут заставить пожилых людей «поумнеть»

Эксперимент показал, что многие пожилые люди способны победить своих молодых оппонентов. Фото: pixabay

Эксперимент показал, что многие пожилые люди способны победить своих молодых оппонентов. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что компьютерные игры могут помочь пожилым людям старше 70 лет быстрее соображать и развить многозадачность.

Американские ученые из Университета Калифорнии в Ирвине провели исследование для того, чтобы проверить, насколько жизнеспособна их теория о том, что компьютерные игры позволяют развить многозадачность у стариков.

Исследователи выбрали онлайн-игру, лучше других помогающую тренировать навыки многозадачности, а затем отобрали тысячу игроков в возрасте от 21 до 30 лет, которые завершили около 60 игровых испытаний, и игроков в возрасте от 71 до 80 лет, которые завершили более тысячи испытаний.

Эксперимент показал, что многие пожилые люди способны победить своих молодых оппонентов. Помимо этого, старики, сыгравшие большое количество игр, стали намного быстрее соображать и у них повысился уровень многозадачности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что учёные нашли частицу, которая при этом собственная противоположность. И построят из неё компьютер.