Принц Гарри и Меган Маркл наняли уже третью няню

Первую уволили за “непрофессионализм”, а вторая работает только по ночам.

Герцог и герцогиня Сассекские нашли новую няню. Меган Маркл называет ее “подарком судьбы”.

Новая работница села вместе с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл на один частных джетов несколько дней назад, сообщает The Sun. Королевская чета уволила первую за “непрофессионализм”, а вторая работает только по ночам.

Няня прекрасно влилась в семью и очень нравится маленькому Арчи (сыну принца Гарри и Меган Маркл, родился 6 мая 2019 года), источник рассказал изданию. За последний год Меган Маркл сменила личного секретаря, личного помощника и телохранителя. Источник заявил, что решение о том, кто будет присматривать за ребенком, принимают в узком кругу семьи.

Имя новой няни неизвестно, издание просит своих читателей поделиться им по электронной почте.

Ранее GazetaSPb сообщила, сколько детей принц Гарри планирует завести.