Huawei балансирует между жизнью и смертью

Основатель китайской компании пригрозил сотрудникам сокращением доходов.

Основатель Huawei разослал среди сотрудников циркуляр, в котором сообщил, что компания балансирует между жизнью и смертью. Зарплаты работников намерены урезать.

Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания намерена создать новые проекты, а те сотрудники, которые не смогут или не станут себя проявлять, лишатся текущего уровня заработка (его планируют урезать каждые 3 месяца) или вовсе уйдут из компании, сообщает Bloomberg.

Ограничения США могут привести к снижению продаж Huawei на 60 млн смартфонов. Китайская компания появилась в 1987 году, ее штат на 2019 год составлял свыше 180 тысяч сотрудников. Ее оборот составлял $105 млрд в 2018 году и показывал рост, а чистую прибыль за прошлый год оценили в $8,6 млрд.

Война США и Huawei началась в мае, когда Трамп внес компанию в “черный список”. Китайцы используют американские чипы в своих смартфонах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Трамп призвал Apple покинуть Китай.