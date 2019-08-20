Трамп попросил Apple покинуть Китай

Американский лидер Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай. Об этом он заявил в хое встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом во вторник, 20 августа.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая», — приводит слова президента США ТАСС.

Трамп добавил, что если бы он не оказывал помощь подобным корпорациям, то у них были бы проблемы.

В мае аналитики из Китая предрекли «яблочной компании» ущерб по причине увеличения США ввозных пошлин. Специалисты сделали предположение, что цены на продукцию поднимутся на 20 процентов.

В конце июля Трамп заявил о том, что хочет, чтобы компания Apple строила свои заводы в США, и ожидает, что в скором времени компания объявит о строительстве предприятия в Техасе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Apple выпустит аналог операционной системы Huawei. Apple начинает готовить к выходу SiriOS. Название подсказывает, что голосовой помощник Siri станет центральным элементом системы.