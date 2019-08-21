Пеших курьеров в Петербурге станет еще больше

Потребность в курьерах с транспортом упала на 15% за год. Фото: pixabay.com

Потребность в курьерах с транспортом упала на 15% за год. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата доставщиков в Северной столицы выросла до 40 тысяч рублей.

Среди работодателей Санкт-Петербурга растет интерес к пешим курьерам. Популярность курьеров с транспортом наоборот серьезно снизилась за прошедший год.

В среднем пешие курьеры получают в Петербурге 40 100 рублей в месяц — на 11% больше, чем в 2018-ом, сообщили GazetaSPb эксперты “Авито работа” 21 августа. Это вторая самая высокая зарплата среди курьеров по городам России — лидирует, разумеется, Москва. Спрос на пеших курьеров в Северной столице вырос на 1%.

Пока что Петербург занимает 15-ое место в рейтинге по конкуренции соискателей-пеших курьеров. Зато Петербург входит в первую тройку по соперничеству за рабочее место среди доставщиков с транспортом. Спрос на них упал на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ранее GazetaSPb сообщила, что курьеров с едой ограбили в подъезде на Димитрова в Санкт-Петербурге.