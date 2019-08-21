Жену одного из руководителей ФБК допросил и обыскал СК

В Петербурге жена Леонида Волкова была допрошена, а в ее номере отеля провели обыск.

Следственный комитет Санкт-Петербурга задержал руководительницу социологической службы Фонда по борьбе с коррупцией, жену Леонида Волкова. Анна Бирюкова была на допросе, затем в номере отеля, где она остановилась, провели обыск.

Анна Бирюкова и ее муж Леонид Волков сейчас живут заграницей, она приехала в Санкт-Петербург по рабочим вопросам на несколько дней и была задержана. Как сообщает ТАСС по словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, на допросе присутствовал адвокат «Агоры» Виталий Черкасов.

Чиков также рассказал, что у задержанной изъяли мобильный телефон и банковскую карточку. Затем представили правоохранительных органов отправились вместе с Бирюковой в отель, где провели осмотр помещения и вещей, но ничего не изъяли. Правозащитник сообщил также, что через пять часов ее отпустили.

Напомним, что против Фонда борьбы с коррупцией следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие подозревает членов ФБК в получении крупной суммы денег незаконным путем. СК полагает, что затем средства были узаконены.

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