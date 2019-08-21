В Петербурге проверили систему оповещения горожан

В Петербурге 21 августа прошла проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

После краткого предупреждения в городе зазвучали сирены. Проверка оповещения длилась десять минут — с 11:30 до 11:40.

Громкоговорители работали по всему городу. Однако, некоторые горожане отмечают, что разобрать слова во время оповещения было практически невозможно. Слышен был лишь вой сирены.

Сигналы также подавали устройства аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», телеканалы и радиостанции.

Проверка призвана подтвердить готовность и выявить технические неисправности в системе оповещения. Подобные учения проводятся каждый год на основании приказа МЧС.

Как сообщала Gazeta.SPb ранее, перед запуском сирены во время оповещения проводятся 11 циклов сигнала «Внимание всем!». О завершении проверки также объявляют по громкоговорителю.