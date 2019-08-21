«Мерзкое существо»: Бородина вновь вступила в перепалку с подписчицей

&#171;Мерзкое существо&#187;: Бородина вновь вступила в перепалку с подписчицей
Бородина нахамила подписчице. Фото: https://www.instagram.com/borodylia/

Не первый раз телеведущая позволила себе оскорблять поклонников, которые критикуют ее по тому или иному поводу.

Конфликт произошел на просторах Instagram. Ксения Бородина опубликовала в своем аккаунте информацию о том, как она готовит детей к школе – они учат математику, русский язык и другие предметы благодаря плакатам. Позже Бородина заявила, что ее засыпали сообщениями о том, где же купить чудо-обучалки. Одна из подписчиц решила, что телеведущая преувеличивает и усомнилась в правдивости слов Бородиной в комментариях. На безобидный комментарий звезда отреагировала грубо – сначала выложила скрин с сообщениями, отметив, что терпеть не может вранье, а затем оскорбила подписчицу.

«Это ж надо быть такими мерзкими бабенками, которые так пишут. Что ты, блин, за мерзкое, вообще, существо, оказавшееся в моем Instagram в моих комментариях?»,

— написала Бородина, послав подобных людей далеко и надолго.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что юрист Наргиз рассказал о подробностях конфликта певицы с Фадеевым.

инстаграм конфликт ксения бородина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово запустили пробный пассажирский поезд до Петербурга
В Ленобласти прокомментировали показатели смертности в регионе
В Петербурге омбудсмен обратился в ЦИК с обвинениями к ГИК
Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Петербурга
Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Роспотребнадзор проверяет информацию о массовом отравлении на свадьбе в ...
В Пулково задерживаются 14 рейсов
Полиция выявила 120 нарушений во время рейда по овощебазе на Софийской