«Мерзкое существо»: Бородина вновь вступила в перепалку с подписчицей

Не первый раз телеведущая позволила себе оскорблять поклонников, которые критикуют ее по тому или иному поводу.

Конфликт произошел на просторах Instagram. Ксения Бородина опубликовала в своем аккаунте информацию о том, как она готовит детей к школе – они учат математику, русский язык и другие предметы благодаря плакатам. Позже Бородина заявила, что ее засыпали сообщениями о том, где же купить чудо-обучалки. Одна из подписчиц решила, что телеведущая преувеличивает и усомнилась в правдивости слов Бородиной в комментариях. На безобидный комментарий звезда отреагировала грубо – сначала выложила скрин с сообщениями, отметив, что терпеть не может вранье, а затем оскорбила подписчицу.

«Это ж надо быть такими мерзкими бабенками, которые так пишут. Что ты, блин, за мерзкое, вообще, существо, оказавшееся в моем Instagram в моих комментариях?»,

— написала Бородина, послав подобных людей далеко и надолго.

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