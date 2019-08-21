Финские СМИ осудили Путина за привычку опаздывать на деловые встречи

Путин опаздывает уже почти на два часа. Фото: kremlin.ru

Путин опаздывает уже почти на два часа. Фото: kremlin.ru

Глава России должен был прилететь в Хельсинки в три часа дня, чтобы начать переговоры с главой Суоми Саули Ниинистё.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Президент России Владимир Путин заставляет ждать своего коллегу – он обещал прибыть на встречу после обеда, но вылетел только в три часа дня. По предварительным данным, полет займет как минимум полтора часа.

Финские СМИ пишут, что опоздания для Владимира Путина – традиция, которую он почти никогда не нарушает. Привычку назвали товарным знаком главы России. Также журналисты считают, что это ненамеренно – мол, президент опаздывает патологически и не хочу никого этим унижать, передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что на встречу к Саули Ниинистё Владимир Путин опаздывает уже не в первый раз. В прошлый, который состоялся в 2013 году, его ждали два часа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кремле прокомментировали переговоры Путина и Макрона.