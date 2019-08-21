Капитан пиратского судна, захватившего россиян, вышел на связь

Условия возврата россиян на родину похитители пока не озвучили.

В ходе переговоров все еще не были названы требования для освобождения заложников. Собеседники договорились об осмотре моряков доктором, он передаст необходимые лекарства.

Напомним, что 15 августа с борта судна «Мармалайта» камерунские пираты похитили восемь человек, в их числе трое россиян. Грузовое судно немецкого производства MarConsult Schiffahrt следовало под флагами Антигуа и Барбуды. Само судно осталось в сохранности и не было похищено, морские преступники уплыли на собственном корабле вместе с заложниками.

В числе похищенных оказался старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из города Владивосток и старший механик родом из Мурманска. Помимо граждан России в заложниках оказались также один украинец и четверо филлипинцев.

Ранее GazetaSPB сообщила о ребенке, который угнал автомобиль в Германии.