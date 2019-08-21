В Германии ребенок разогнался до 140 км/ч на угнанной машине

Восьмилетний мальчик угнал автомобиль у собственной матери и набрал скорость 140 км/час.
Мальчик в возрасте восьми лет сел за руль родительской машины и уехал на трассу неподалеку от города Зойест, где разогнался до 140 км/ч. Угонщик доехал по автомагистрали к зоне обслуживания и припарковал там автомобиль, а рядом с ним установил предупредительный треугольный знак. К счастью, угон не закончился аварией, как сообщает Ruhr24.
Ребенок поделился с полицейскими своими мотивами. По его словам, он очень хотел прокатиться, но на большой скорости почувствовал дискомфорт и решил остановиться. Также юный водитель рассказал, что уже практиковался в вождении на частных территориях.
Сотрудники правоохранительных органов побеседовали с мамой и сыном и напомнили, насколько опасным может быть подобное происшествие.
Ранее GazetaSPB сообщила, что Мурманское шоссе перекрыто из-за ДТП.