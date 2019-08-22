Ушел из жизни академик РАН Сергей Федотов

В столице на 89-м году жизни скончался Сергей Федотов. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

В столице на 89-м году жизни скончался Сергей Федотов. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

В столице на 89-м году жизни скончался академик Российской академии наук, вулканолог и сейсмолог Сергей Федотов.

Сергей Федотов скончался в ночь на с 19 на 20 августа в Москве. До смерти он долгое время тяжело болел. Ему было 88 лет. Прощальная церемония с Федотовым состоится 23 августа.

Академик руководил Институтом вулканологии ДВО РАН в течение 33 лет — с 1971-го по 2004-й годы. Он занимался организацией издания журнала «Вулканология и сейсмология» и занимал должность главного редактора до самой кончины.

Под руководством ученого находилось сейсмическое районирование Камчатки. Кроме того, он остановил строительство атомной электростанции возле Петропавловска-Камчатского. Его заслугой является метод долгосрочного прогноза землетрясений, также он изучал связь сейсмичности со строением, тектоникой и вулканизмом в районе Курило-Камчатской дуги.

Федотов был награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета.

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