Новый сервис ищет оппозицию на выборах в Петербурге

“Объединенные демократы” создали базу данных с коллегами из штаба Навального и “Справедливой России”.

Платформа “Объединенные демократы” запустила сервис по поиску оппозиционеров на муниципальных выборах. На сайте можно узнать, что из демократов зарегистрировался на выборы на участке выбранного места регистрации.

Сервис показывает кандидатов “Объединенных демократов”, штаба Навального, “Партии Роста” и “Справедливой России”, сообщает Neva Today. В список попали несколько кандидатов от “Яблока”, но не все: только те, которых готовили “Объединенные демократы” или те, кто с ними сотрудничает.

Муниципальные выборы намечены на 8 сентября, как и губернаторские. Петербург поделен на 111 муниципальных образований. Гражданам предстоит выбрать 1,5 тысячи новых депутатов, которые займутся вопросами самоуправления МО.

Ранее GazetaSPb сообщила, что кандидаты от “Единой России” сняты с выборов в Купчино.