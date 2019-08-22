Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Продюсер признался, что больше “никак не относится” к Вайкуле. Фото: скриншот Instagram

Продюсер признался, что больше “никак не относится” к Вайкуле. Фото: скриншот Instagram

Латвийская певица заявила, что композитору не понравилось появление “Лаймы Рандеву” вместо “Новой волны”.

Игорь Крутой прокомментировал заявление Лаймы Вайкуле о конфликте из-за фестиваля “Новая Волна”. Певица заявила, что композитор обиделся из-за появления в Юрмале ее “Лайма Рандеву” вместо “Новой волны”, которой занимался Крутой.

Музыкант объяснил в интервью “АиФ”, что в 2015 году шли переговоры о проведении очередной “Новой волны” в Латвии, но Лайма Вайкуле провела свой “Лайма Рандеву” именно в сроки, когда запланировали провести фестиваль Крутого.

Крутой заявил, что Вайкуле не имеет права говорить, что он “катит на нее бочку”. Продюсер признался, что больше “никак к ней не относится”.

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Вайкуле назвала Бузову безголосой.