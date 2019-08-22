Петербургские врачи прибыли в Турцию на помощь девочке в коме

Ребенок находится в критическом состоянии, хотя турецким врачам удалось добиться улучшения дыхания.

Петербургские реаниматологи прибыли в Турцию и осмотрят 12-летнюю девочку, пострадавшую в бассейне Бодрума, сообщает ТАСС 22 августа. Сейчас россиянка находится в критическом состоянии.

Ребенок находится в коме. Напомним, 18 августа ее засосало в трубу на дне бассейна, девочка несколько минут находилась под водой. Турецким врачам удалось добиться улучшения дыхания, но у пострадавшей наблюдают отек мозга и сердечную недостаточность.

Правительство Петербурга выразило готовность помочь пострадавшей семье. Сотрудники генконсульства в Анталье выяснили у староховой компании, что расходы на лечение возместят.

В конце июня генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что на курорте уже скончались “десятки россиян”. Он рассказал, что за 2019 год восемь тяжелобольных эвакуировали самолетами из Антальи в Россию.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мать петербурженки, пострадавшей в Турции, рассказала о ее состоянии.