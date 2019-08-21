Мать юной петербурженки, пострадавшей в Турции, рассказала о ее состоянии

В одном из отелей Турции 12-летнюю жительницу Петербурга засосало в трубу бассейна. Фото: pixabay

В одном из отелей Турции 12-летнюю жительницу Петербурга засосало в трубу бассейна. Фото: pixabay

Ребенка засосало в трубу, когда она плавала в бассейне одного из отелей. Сейчас девочка находится в коме.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем мать пострадавшей Наталья Адамова рассказала телеканалу РЕН ТВ, Женщина отметила, что дочь не может дышать самостоятельно и находится в коме. У 12-летней россиянки низкое давление.

«Врачи говорят, что есть повреждения головного мозга, печени, легких. Она не транспортабельна»,

— поделилась Наталья.

Петербурженка отметила, что с семьей уже связались генконсул, а также представители Смольного и Следственного комитета.

Напоминаем, что все случилось 18 августа – семья отдыхала на турецком курорте. В какой-то момент отец девочки заметил, что ее засасывает в трубу. Общими усилиями ребенка удалось освободить. Она получила серьезные травмы и находится в реанимации больницы города Денизли.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что власти окажут помощь травмировавшейся в Турции петербурженке.