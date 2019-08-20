Власти окажут помощь травмировавшейся в Турции петербурженке

В одном из отелей Турции 12-летнюю жительницу Петербурга засосало в трубу бассейна. Фото: pixabay

В одном из отелей Турции 12-летнюю жительницу Петербурга засосало в трубу бассейна. Фото: pixabay

В одном из отелей Турции 12-летнюю жительницу Петербурга засосало в трубу бассейна, девочка находится в больнице.

Правительство Санкт-Петербурга готово оказать необходимую помощь 12-летней петербурженке, пострадавшей во время отдыха в Турции. На данный момент Комитет по внешним связям Петербурга поддерживает связь с Генеральным консульством РФ в Анталье, сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Маркова.

Отмечается, что петербургские специалисты окажут всю необходимую помощь, которая может понадобиться пострадавшей и ее родным.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что 12-летняя девочка захлебнулась и находится в тяжелейшем состоянии в больнице. Девочку затянуло в трубу во время купания в бассейне, из-за чего петербурженка начала захлебываться. Ей пришли на помочь и доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние ребенка как критическое, они борются за ее жизнь. Пока что никаких дополнительных данных не предоставляется.