Петербурженку затянуло в трубу бассейна во время отдыха в Турции

Петербурженку затянуло в трубу бассейна во время отдыха в Турции
Ребенок находится в критическом состоянии. Фото: Pixabay

12-летняя девочка захлебнулась и находится в тяжелейшем состоянии в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает «КП – Петербург», ссылаясь на Генконсульство России в Анталье. Девочка отдыхала в Турции и решила поплавать в бассейне. В какой-то момент ее затянуло в трубу, из-за чего петербурженка начала захлебываться. Ей пришли на помочь и доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние ребенка как критическое, они борются за ее жизнь. Пока что никаких дополнительных данных не предоставляется.

Уточняется также, что страховая компания обещала предпринять все необходимые меры.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок из детдома утонул во время экскурсии. Вместе с ним находился вожатый, который не уследил за школьником. Как так вышло, что мальчик утонул – не уточняется. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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