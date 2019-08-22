Конфликт в коммуналке из-за посудомоечной машины дошел до приставов

Соседи по коммуналке не поделили общую территорию. Фото: flickr.com

Соседи по коммуналке не поделили общую территорию. Фото: flickr.com

В одной из коммунальных квартир на Гражданском проспекте между соседями разгорелся конфликт. Собственники не поделили общую территорию.

Один из соседей, как сообщает Управление ФССП по Петербургу, оккупировал общие комнаты. Мужчина занял все полки в шкафу в коридоре, развесил бельевые веревки в ванной и установил посудомоечную машину в кухне. Для того, чтобы вернуть захваченные территории, соседи обратились в суд.

Требования истцов были удовлетворения. Однако решение суда мужчина исполнил лишь в присутствии приставов.

Судебный пристав указал на территорию, которая принадлежит другим соседям, и потребовал от мужчины демонтировать посудомоечную машину.

Все нарушения были устранены. Исполнения требований приставы зафиксировали во время повторного визита.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Петербурга погасила долг после вмешательства приставов.