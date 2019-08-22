Гигантский валенок начинает путешествие по Ленобласти

Гигантский валенок начинает путешествие по Ленобласти
Путь валенка начинается от храма святого Иоанна Кронштадтского в Колтушах. Фото: Выборгская епархия

Арт-объект имеет высоту в 3,2 м и копирует Валенок-рекордсмен.

Трехметровый валенок поставят у храма в Колтушах в пятницу 23 августа. После этого арт-объект отправится в Выборг и Приозерск.

Автор валенка Валерия Лошак сама выбрала храм святого Иоанна Кронштадтского на Колтушском шоссе как начальную точку путешествия по Ленобласти. Сама она считает свое творение воспроизведением русских традиций, а проект путешествия призван привлечь внимание жителей Ленобласти к русским традициям и поддержать туризм в регионе, сообщили GazetaSPb в Выборгской епархии 22 августа.

Валенок “Цветущий луг”, который поедет по Ленобласти, копирует другую работу художницы — Валенок-рекордсмен, который уже получил место в книгах рекордов России и Гиннесса. Он стоит в деревне Верхние Мандроги. Новая работа имеет высоту в 3,2 м, длину стопы в 2 м и обхват голенища в 3 м.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Выборгском замке нашли вход в подземелье.

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