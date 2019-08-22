В Выборгском замке нашли вход в подземелье

Владимир Цой рассказал о неожиданной находке в Выборгском замке на своей странице в соцсети. Скриншот: vk.com/id432917

Владимир Цой рассказал о неожиданной находке в Выборгском замке на своей странице в соцсети. Скриншот: vk.com/id432917

Руководитель музея-заповедника «Выборгский Замок» Владимир Цой рассказал, что во время проведения работ по реставрации замка, был обнаружен свод, который может являться проходом на внешний вал.

Владимир Цой рассказал о неожиданной находке в Выборгском замке на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, часть арки была обнаружена во время вычинки кладки в ходе реставрационных работ. После того, как ее полностью расчистили, в северной стене Цейхгауза обнажился проход, некогда ведущий на внешний вал замка. Директор добавил, что ранее они не сталкивались с упоминанием найденного хода.

«Ещё одно подземелье?», — пишет Цой в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Выборгский замок частично отреставрируют к ноябрю следующего года. Выборгский замок является памятником культурного наследия федерального значения. Замок построен в 1293 году, во время Третьего крестового похода в Карелию.