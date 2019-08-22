Главк МВД Петербурга устроил массовую кадровую чистку

Все 340 сотрудников “коррупционного” управления экономбезопасности уволены.

Главк МВД Петербурга и Ленобласти устроил массовую кадровую чистку управления экономбезопасности и борьбы с коррупцией. Все 340 сотрудников уведомлены о расторжении контракта и увольнении.

Часть из этого числа вернется обратно, сообщает “Фонтанка”, но некоторые уже больше не будут работать в МВД. Систему управления решили полностью поменять. Уже известно, что отдел экономической полиции возглавит Дмитрий Кипрушев, до этого занимавшийся аналогичной работой в МВД Карелии.

С 28 февраля Роман Плугин возглавил главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти — с поста ушел Сергей Умнов, который руководил работой полиции в Петербурге 7 лет. После этого в главке произошли перестановки: Плугин подтянул из Москвы бывших коллег. В июле стало известно, что двух генерал-майоров Главка петербургской полиции отправили в отставку, о чем GazetaSPb ранее сообщила.