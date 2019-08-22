Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Виктор Васильевич Власов. Фото: lenta.ru

О его смерти официально сообщил московский академический театр имени Маяковского.

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет. Официально сообщение о его смерти разместил московский театр имени Маяковского, где артист служил в течении сорока лет. Причина смерти не сообщается.

Прощание пройдет в субботу 24 августа в Храме Вознесения. После прощального ритуала актер будет кремирован и похоронен на Хованском кладбище.

Виктор Васильевич Власов поступил в театр Маяковского после окончания ГИТИСа, играл в спектаклях «Проводы», «Ревизор», «Беседы с Сократом» и других, а также снимался в нескольких фильмах в их числе «Черемушки» и «Следствие ведут знатоки».

виктор власов москва прощание театр имени маяковского
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Британский премьер положил ногу на стол на встрече с Макроном
Исследования разрушают миф об одиноких кошатницах
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Самолет, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Самару
Тарантино впервые станет отцом
Метрополитен Москвы подал в суд на оппозиционеров
Футболисты «Зенита» нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже
У метро Василеостровская сбили человека