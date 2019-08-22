Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

О его смерти официально сообщил московский академический театр имени Маяковского.

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет. Официально сообщение о его смерти разместил московский театр имени Маяковского, где артист служил в течении сорока лет. Причина смерти не сообщается.

Прощание пройдет в субботу 24 августа в Храме Вознесения. После прощального ритуала актер будет кремирован и похоронен на Хованском кладбище.

Виктор Васильевич Власов поступил в театр Маяковского после окончания ГИТИСа, играл в спектаклях «Проводы», «Ревизор», «Беседы с Сократом» и других, а также снимался в нескольких фильмах в их числе «Черемушки» и «Следствие ведут знатоки».