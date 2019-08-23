Жителей Новоселья оставили без света на всю ночь

В 11 домах людям приходилось спасаться свечами и фонариками.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Ломоносовском районе Ленинградской области в поселке городского типа Новоселье. Люди уверяют, что свет отключили для проведения плановых работ, но что-то пошло не так и они затянулись. 11 многоквартирных домов остались без света и непонятно, как надолго. Пока что информации о том, что свет починили – не поступало. Возможно, местным придется какое-то время потерпеть.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца забросало камнями при прорыве трубы у «Улицы Дыбенко». Коммунальная авария произошла в результате проведения гидравлических испытаний – проблемный участок трубы не выдержал. Мужчина получил несерьезные травмы, врачи оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.