Алибасов рассказал, кто виноват в госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Продюсер винит во всем «гнусные послания», которые писала дочка актрисы – Ольга. Он не уточнил, о чем именно шла речь.

Об этом стало известно 22 августа. Продюсер Бари Алибасов поделился фотографией, на которой запечатлена Лидия Федосеева-Шукшина в коляске. Он написал, что она прибыла в Москву и ее сразу отправили в военный госпиталь. В произошедшем ухудшении здоровья Алибасов обвинил падчерицу – дочь актрисы Ольгу.

«Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния»,

– написал он в Instagram.

Он также подчеркнул, что Лидия Федосеева-Шукшина отказывается общаться с женщиной. О чем шла речь в послания – не уточняется.

Сама Ольга тоже не лучшего мнения об Алибасове – она заявила, что они не состоят в официальных отношениях, а продюсер наведывается в гости к актрисе ради пиара.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии.