Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии

Актрису не могли госпитализировать из-за отсутствия медицинского полиса. Ей на помощь уже выехала подруга.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем рассказала дочь супруги Бари Алибасова. Она заявила, что мама уехала в Болгарию, чтобы восстановиться после пережитого стресса, но ее самочувствие резко ухудшилось. Врачи не смогли оказать ей помощь, так как Федосеева-Шукшина не имеет полиса. Так как из родных никто полетать в Болгарию не может, туда отправилась подруга средней дочери актрисы – она обещала привезти ее в Москву, передает «Комсомольская правда».

«С трапа самолета мы повезем маму в клинику, как велел доктор»,

— добавила дочь актрисы.

Напоминаем, что до этого чуть не умер продюсер Бари Алибасов – он перепутал сок с «Кротом», из-за чего угодил в больницу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Алибасов, потративший 35 тыс. рублей на лечение, хочет отсудить 100 млн.