Ле Пен считает абсурдом полемику из-за возвращения России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен раскритиковала политиков, выступающих против возвращения России в «Большую восьмерку».

На своей странице в twitter она заявила, что выступления против возврата России в G8 напоминают абсурдную пародию на холодную войну.

«Эта антироссийская идеология не только анахронична, но и совершенно непродуктивна для интересов европейских наций!», — написала Ле Пен.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон высказали идею пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году в США. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. На фоне этого начались разговоры о включении России в «Большую восьмерку».

Россия была исключена из «Большой восьмерки» после вхождения Крыма в состав страны. Сейчас в G7 входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия и Великобритания.