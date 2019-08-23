Ле Пен считает абсурдом полемику из-за возвращения России в G8

Ле Пен считает абсурдом полемику из-за возвращения России в G8
Марин Ле Пен. Фото: Facebook

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен раскритиковала политиков, выступающих против возвращения России в «Большую восьмерку».

На своей странице в twitter она заявила, что выступления против возврата России в G8 напоминают абсурдную пародию на холодную войну.

«Эта антироссийская идеология не только анахронична, но и совершенно непродуктивна для интересов европейских наций!», — написала Ле Пен.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон высказали идею пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году в США. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. На фоне этого начались разговоры о включении России в «Большую восьмерку».

Россия была исключена из «Большой восьмерки» после вхождения Крыма в состав страны. Сейчас в G7 входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

большая восьмерка большая семерка марин ле пен франция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роструд в преддверии окончания лета напомнил о выходных в ноябре
В Ленинградской области открылась школа для бизнес-леди
На Типанова ограбили интим-салон
Глава обанкротившейся компании на три дня утаил печати и документы
В Петербурге планируют открыть 84 школы и 169 детских садов
Наргиз получила запрет на исполнение песен Фадеева
В Пулково задерживаются четырнадцать самолетов, рейс в Симферополь — ...
Чиновник из Дагестана на 34 года завысил свой возраст ради пенсии